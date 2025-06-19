«В здоровом теле здоровый дух: спрос на занятия йогой в Казани за год вырос в 2 раза

Йога давно перестала быть просто модным трендом — сейчас это часть образа жизни. В преддверии Международного дня йоги, который отмечается 21 июня, Авито Услуги выяснили: в Казани продолжает расти интерес не только к занятиям йогой, но и к обучению в этой сфере. Положительную динамику показали и другие спортивные направления: среди лидеров отмечены общая физическая подготовка и стретчинг.

В мае спрос на услуги по йоге в Казани вырос в 2 раза по сравнению с маем 2024 года.

Помимо йоги, жители Казани стали значительно чаще обращаться к таким популярным направлениям, как общая физическая подготовка и стретчинг — спрос на эти виды услуг увеличился в 3 раза каждый за тот же период. Растет интерес и к занятиям в тренажерном зале — на 94%, а также к пилатесу — на 11%.

Спрос на обучение по различным спортивным направлениям тоже демонстрирует положительную динамику. Больше всего увеличился интерес к курсам по обучению «Здоровая спина» — в 2 раза. Услуги по обучению гимнастике также заметно выросли: на 28%.»