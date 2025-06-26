В 2024 году продажи аудиокниг в Великобритании выросли на 31% и достигли рекорда

Выручка от аудиокниг достигла £268 млн

В 2024 году издательский рынок Великобритании показал рост на 1% и достиг £7,2 млрд. Годом ранее объем составлял £7,1 млрд. Об этом сообщили в Ассоциации издателей Великобритании. Почти половину выручки обеспечили цифровые форматы — £3,5 млрд, что на 6% больше, чем в 2023 году. Продажи печатных изданий, наоборот, снизились на 3% и составили £3,8 млрд.

Выручка от аудиокниг достигла £268 млн. Это самый высокий показатель за все время наблюдений. Рост по сравнению с 2023 годом составил 31%. Доход от художественной литературы впервые превысил £1,1 млрд. Рост за год составил 18%. Доход от нон-фикшен снизился на 4% и составил те же £1,1 млрд. Продажи детской литературы остались на уровне 2023 года — £413 млн.

Эксперты считают, что рост интереса к художественной литературе связан с жанрами фэнтези и романтики. По их мнению, читатели ищут в книгах возможность отвлечься от тревожной повестки.

Потребительский сектор принес £2,5 млрд, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом. Внутренние продажи выросли на 2%, до £1,5 млрд. Экспортные доходы выросли на 9% и достигли £1 млрд. Цифровые форматы в этом сегменте прибавили 17% и достигли £566 млн. Продажи печатных книг выросли на 2% и составили £2 млрд.

Экспорт в целом обеспечил 63% всей выручки отрасли — £4,5 млрд. Это на 3% больше, чем в 2023 году. США остались крупнейшим рынком с ростом 23%. На втором месте Австралия — плюс 9%, за ней Германия — плюс 4%.

Образовательный сектор за год потерял 3% выручки и достиг £639 млн. Продажи на внутреннем рынке сократились на 11%, до £171 млн. Экспорт остался на уровне прошлого года — £467 млн. Доход от продажи учебников упал на 5% и составил £539 млн. Доход от цифровых продуктов вырос на 5% и достиг £100 млн.

В академическом сегменте общий доход снизился на 1%, до £3,5 млрд. Продажи академических книг упали на 8%, до £1 млрд. Доход от научных журналов вырос на 3% и достиг £2,5 млрд. На внутреннем рынке академическая литература снизилась на 9%, до £852 млн. Экспорт вырос на 2%, до £2,7 млрд. Печатные издания в этом сегменте потеряли 13% дохода, опустившись до £836 млн. Цифровые форматы выросли на 4% и достигли £2,7 млрд.

Эксперты отмечают, что в потребительском сегменте рост обеспечили новые цифровые модели и стабильный интерес к популярным жанрам. В то же время в образовательном и академическом сегментах наблюдаются трудности, связанные с сокращением финансирования. Несмотря на снижение продаж печатных изданий, цифровые форматы в этих секторах продолжают расти.

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Екатерина Петрова