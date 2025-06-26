Продажи книг Генри Киссинджера в России выросли в 9 раз на фоне геополитической напряженности

Наибольший интерес вызвала работа «Мировой порядок»

Фото: Реальное время

Федеральная книжная сеть «Читай-город» зафиксировала резкий рост спроса на книги Генри Киссинджера. За одну неделю продажи увеличились в 9 раз. Наибольший интерес вызвала работа «Мировой порядок», ее продажи выросли в 12 раз.

Эксперты связывают рост интереса с обострением международной обстановки. Читатели обращаются к трудам Киссинджера как к источнику анализа внешней политики и механизмов глобального баланса. Особенно востребованы издания, в которых автор рассматривает отношения между сверхдержавами, роль дипломатии и вопросы мировой стабильности.

В тройку самых продаваемых книг Киссинджера в 2025 году вошли «Мировой порядок», «О Китае» и «Управлять силой. Архитектор нового мирового порядка». Все три книги подробно описывают стратегию международных отношений, опираясь на многолетний опыт автора как государственного деятеля и дипломата.

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Екатерина Петрова