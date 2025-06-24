Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий уголовную ответственность за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Новый закон направлен на борьбу с использованием подставных лиц для совершения противоправных действий, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и других экономических преступлений.

Согласно закону, за незаконное образование ИП физическим лицом предусмотрены следующие виды наказания:

штраф в размере до 500 тысяч рублей;

обязательные работы на срок до 240 часов;

лишение свободы на срок до 5 лет.

В то же время закон предусматривает специальное основание для освобождения от уголовной ответственности для подставного лица, впервые совершившего преступление. Такое лицо может быть освобождено от ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления.

Рената Валеева