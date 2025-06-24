Госдума обязала Apple открыть доступ к RuStore на iPhone и iPad

Фото: Реальное время

Госдума приняла сегодня во втором и третьем чтении закон, обязывающий компанию Apple обеспечить возможность установки и использования российского магазина приложений RuStore на своих устройствах, продаваемых в России. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, пишет РИА «Новости».

Закон запрещает Apple устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков, а также препятствующие функционированию единого магазина приложений RuStore. Документ касается технически сложных товаров, продаваемых в России с предустановленным программным обеспечением, включая смартфоны и планшеты.

Новые нормы также запрещают ограничение установки и обновления программ из сторонних источников, блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения, навязывание ценовой политики разработчикам и ограничение способов оплаты в приложениях.

Как пояснили в комитете Госдумы по промышленности и торговле, закон направлен на пресечение антиконкурентных практик со стороны зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, ограничивающих доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат Алексей Говырин подчеркнул, что закон направлен на защиту прав потребителей и обеспечение равных возможностей для российских разработчиков. «Если устройство каким-то образом блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их нормальному использованию, это будет признано недостатком товара. То есть вы сможете потребовать замену, ремонт или возврат денег», — заявил он.

Напомним, что ранее Apple была оштрафована за отказ удалить запрещенный контент.

В настоящее время RuStore доступен для установки и использования на устройствах с операционной системой Android. Данный закон должен обеспечить равные возможности для российских разработчиков на всех популярных платформах, представленных на российском рынке.

Рената Валеева