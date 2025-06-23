В Роспотребнадзоре рекомендовали регионам привить от гриппа до 60% населения

Фото: Татьяна Демина

Роспотребнадзор опубликовал проект постановления Главного государственного санитарного врача, направленный на профилактику гриппа, ОРВИ и COVID-19 в эпидемический сезон 2025/26 годов. Ключевой целью документа является достижение охвата вакцинацией до 60% населения страны, пишет ТАСС.

Согласно проекту, в числе планируемых мер — улучшение диагностики респираторных заболеваний и масштабная прививочная кампания. Для групп риска приоритетными будут четырехкомпонентные вакцины. Региональным властям рекомендовано обеспечить наличие необходимых запасов противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и СИЗ.

— Все мероприятия направлены на предупреждение распространения респираторных заболеваний, снижение смертности и числа осложнений, а также минимизацию ущерба от эпидемий, — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проект постановления предполагает комплекс мер по подготовке к эпидемическому сезону, включая повышение качества диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19.

Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планируют завершить клиническое исследование новой вакцины от туберкулеза в октябре 2026 года. Они рассчитывают получить разрешение на ее применение уже в 2027 году.



Рената Валеева