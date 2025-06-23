GAC опроверг планы по сборке авто на бывшем заводе Hyundai

Фото: Максим Платонов

Компания АГР опровергла сообщения о планах по организации сборки автомобилей китайской марки GAC на своем заводе в Санкт-Петербурге, расположенном на территории бывшего предприятия Hyundai. Об этом сообщили представители пресс-службы АГР ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о предполагаемом запуске производства трех моделей GAC на площадке «Автозавода АГР». Однако в пресс-службе заявили: «Информация не соответствует действительности. Таких планов у нашего завода нет».

В настоящее время на заводе, приобретенном компанией «Арт-Финанс» в январе 2024 года, выпускаются автомобили под брендом Solaris, включая модели Solaris HS (пятиместный седан), Solaris HC (кроссовер), Solaris KRS (седан) и Solaris KRX (кросс-хэтчбек). «Арт-Финанс» владеет двумя производственными площадками в Санкт-Петербурге — заводом в промышленной зоне Каменка (бывший завод Hyundai) и заводом в промышленной зоне Шушары (бывший завод GM).

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что ни компания Hyundai, ни Toyota не обращались к правительству России с вопросами о возможном возвращении на российский рынок.

Рената Валеева