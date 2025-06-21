Аудитория Spotify выросла на 30% за год благодаря аудиокнигам

Spotify отметил, что значительную часть этой аудитории составляют пользователи, впервые прослушавшие аудиокнигу

С октября 2023 года количество слушателей аудиокниг на платформе Spotify значительно выросло. Компания сообщила, что за период с января 2024-го по январь 2025 года аудитория в США, Великобритании и Австралии увеличилась на 30%, а общее число прослушанных часов — на 35%. В странах Европы, где сервис запустили позже, темпы роста оказались устойчивыми: во Франции и странах Бенилюкса количество пользователей ежемесячно росло в среднем на 12%.

Spotify отметил, что значительную часть этой аудитории составляют пользователи, впервые прослушавшие аудиокнигу. Каталог англоязычных аудиокниг на платформе достиг 400 тыс. наименований — это почти втрое больше, чем было до запуска функции Premium Audiobooks.

Рост числа слушателей совпал с общеотраслевой динамикой. По данным Ассоциации аудиоиздателей, в 2024 году продажи аудиокниг увеличились на 13%. При этом 99% выручки пришлись на цифровой формат.

Издательства тоже зафиксировали рост доходов в сегменте аудиокниг. Британская компания Bloomsbury заявила, что за 2025 финансовый год ее продажи в аудиоформате выросли на 57%, чему способствовало сотрудничество со Spotify. Французское издательство Lagardère указало, что цифровые продажи в аудиосегменте увеличились на 38% — также благодаря партнерству со Spotify.

Издательство HarperCollins сообщило о росте продаж аудиокниг на 13% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Представители материнской компании News Corp неоднократно называли Spotify ключевым фактором, повлиявшим на рост выручки в этом формате.

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Екатерина Петрова