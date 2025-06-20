Вице-премьер и представитель президента посетили стенд Татарстана на ПМЭФ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стенд Татарстана привлек внимание высокопоставленных гостей. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров ознакомились с достижениями региона. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Посещение стенда стало важным моментом для Татарстана, который демонстрирует свои экономические и инновационные проекты. Гости обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и развития региона в рамках форума.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что на ПМЭФ впервые представили каталог инвестиционных предложений Татарстана. От Татарстана на ПМЭФ представлены 13 ведущих компаний и организаций региона, среди которых промышленный кластер Республики Татарстан, технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк», АО «КАМА», ООО «Соллерс Алабуга», ГК «Инностейдж», ООО «Барс Групп», ГК «Ас Салям», ООО «Наноэкохим», Университет Иннополис и другие.

Анастасия Фартыгина