Книжный магазин «Бабель» в Тель-Авиве пострадал от удара баллистической ракеты

Баллистическая ракета разрушила соседний дом, а взрывной волной задела фасад магазина

В Тель-Авиве книжный русскоязычный магазин «Бабель» получил повреждения после ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Израиля. По словам владельца магазина Жеки Шварц, удар пришелся в непосредственной близости от здания. Баллистическая ракета разрушила соседний дом, а взрывной волной задела фасад магазина. Пострадали также витрины зданий в нескольких кварталах от эпицентра.

Повреждения магазина оказались частичными. Удар выбил стекла, повредил входную дверь и фасад. Внутри помещение также пострадало — сломан стол, зафиксировано загрязнение, возможны дополнительные разрушения. Владельцы ожидают официальной оценки ущерба и решения арендодателя. После этого планируют привести магазин в порядок и частично открыть его в дневное время уже на этой неделе.

Больше всего пострадали соседние объекты. Взрывной волной полностью вынесло помещения типографии, где печатались книги магазина «Бабель», фотомагазина и винной лавки. Все эти здания находятся напротив.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова