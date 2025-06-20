Билайн и Innostage создают технологический альянс для разработки платформы облачной безопасности и киберустойчивости

Альянс создаст первую в России комплексную экосистему защиты облачной инфраструктуры

Фото: предоставлено пресс-службой Innostage

Рост облачных сервисов и переход к гибридным ИТ-моделям делают вопросы информационной безопасности и цифровой устойчивости критически важными для бизнеса и государства. При этом на рынке ощущается нехватка отечественных решений, способных обеспечивать комплексную защиту данных, процессов и облачной инфраструктуры. Для решения этих задач Билайн и Innostage объявили о создании технологического альянса. Соответствующий меморандум подписан сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Партнерство двух технологических лидеров отвечает на ключевые вызовы цифрового суверенитета: в 2024 году количество целенаправленных кибератак на российские предприятия выросло на 43%, при этом 31% всех атак пришелся на объекты критической инфраструктуры. Совокупный ущерб от киберинцидентов в России за 2024 год превысил 1 триллион рублей (1,4% ВВП страны).

— Наше партнерство с Innostage — это не просто создание очередного технологического решения. Мы закладываем фундамент для нового инфраструктурного стандарта безопасности, который определит развитие цифровой экономики России на годы вперед. В эпоху, когда облачные технологии становятся кровеносной системой бизнеса и госуправления, а киберугрозы — все более изощренными, критически важно объединить усилия лидеров рынка, — прокомментировал партнерство Сергей Анохин, генеральный директор ПАО «ВымпелКом».

Стороны объединят усилия для создания и продвижения совместных продуктов, основанных на экспертизе Innostage в области построения киберустойчивых ИТ-систем и телекоммуникационных и облачных решений Билайна.

— Киберустойчивость становится стратегическим активом. Партнерство с Билайном — это шаг к созданию экосистемы, способной обеспечивать защиту критической цифровой инфраструктуры на уровне отраслей и регионов. В центре внимания — построение киберустойчивого облака, способного защищать как саму систему, так и ее пользователей, — отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.

Технологический альянс сфокусирован на трех инновационных направлениях:



CNAPP-платформа нового поколения — суверенное решение для управления безопасностью в гибридных и мультиоблачных средах. Платформа обеспечит единый интерфейс управления, построение графа связей, непрерывный анализ уязвимостей и автоматическое соответствие требованиям ИБ, включая элементы предиктивной аналитики.



Киберустойчивая CDN нового поколения — сервис, обеспечивающий непрерывный мониторинг уязвимостей, автоматическое соответствие требованиям безопасности и предиктивную аналитику для предотвращения угроз на веб-приложения и цифровые сервисы бизнеса. Это решение повысит киберустойчивость бизнеса, обеспечит защиту цифровых активов, а также оптимизирует доставку контента для пользователей в различных регионах.

Одним из решений также станет объединение телекоммуникационных и облачных решений Билайна с методологией киберустойчивости и собственными продуктами Innostage. Решение позволит специализироваться на предоставлении качественных сервисных услуг в области информационной безопасности и эксплуатации информационных технологий для клиентов Билайна.

Коммерческий запуск инноваций, разработанных в процессе пилотного этапа, запланирован на август 2025 года.

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