В России отозвали почти 1,7 млн автомобилей за пять лет

Фото: Динар Фатыхов

За последние пять лет в России в рамках отзывных кампаний было отозвано почти 1,7 млн автомобилей, заявил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС. Только в 2025 году эта цифра превысила 200 тыс. машин различных марок.

По словам Шалаева, большинство автопроизводителей добровольно инициируют отзывные кампании, согласовывают их с Росстандартом, проводят ремонт за свой счет и предоставляют отчеты о проделанной работе. Тем не менее Росстандарт постоянно проводит проверки автопроизводителей, в настоящее время проверяются несколько марок автомобилей. Глава ведомства добавил, что называть марки автомобилей на данный момент преждевременно, поскольку проверки еще не завершены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— За последние пять лет в РФ по отзывным программам было отозвано почти 1,7 млн автомобилей. Только за этот год — уже свыше 200 тыс. машин разных производителей, — отметил Антон Шалаев.

Он также указал на превалирование добровольных отзывных кампаний над теми, которые проводятся под давлением со стороны Росстандарта.

В начале июня представительство автоконцерна Kia в России, «Киа Россия и СНГ», объявило об отзыве 55 тыс. автомобилей трех моделей: Sorento, Soul и Cerato.

Ранее российское представительство южнокорейского автоконцерна Hyundai, ООО «Хендэ Мотор СНГ», объявило об отзыве 99 256 автомобилей на российском рынке.



Рената Валеева