МВД выявило сферы-лидеры по количеству фишинговых сайтов

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвало сферы, где мошенники чаще всего создают фишинговые сайты. Лидерами стали онлайн-покупки и инвестиции.

«Предлагаем ознакомиться с нашим вторым дайджестом фишинговых ресурсов, направленных киберполицией на блокировку. Лидер нашего антирейтинга изменился, в этот раз это онлайн-покупки (35%). На втором месте (33%) — инвестиционное мошенничество», — говорится в материалах ведомства.

В сфере онлайн-покупок заметна сезонность: значительное количество поддельных ресурсов предлагали пиломатериалы и готовые беседки. Мошенники продавали музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти и брендовую одежду. А также несуществующих iPhone 16 Pro Max.

Правоохранители отмечают, что максимальный ущерб от инвестиционного мошенничества составил 11,4 млн рублей под предлогом «инвестиций в биржу», а также попытки выдать себя за сотрудников Московской биржи. Третье место заняли фишинговые сайты с предложением интим-услуг (16%). На четвертом месте — фальшивые услуги (13%). В данной категории чаще всего встречались предложения аренды жилья, что связано с периодом отпусков, и продажа билетов в несуществующие театры.



