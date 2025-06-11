Бывший замглавы Нижнего Новгорода вернул 805 млн рублей по решению суда

Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Дзеппа вернул более 805 млн рублей, которые он получил незаконно при реализации имущества. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

С октября 2002 года по июль 2005 года Дмитрий Дзеппа разработал и использовал схему преднамеренного банкротства подконтрольных ему предприятий для извлечения прибыли. Он продавал объекты недвижимости через своих знакомых и присваивал помещения, находившиеся в муниципальной собственности, минуя процедуру приватизации.

При этом помещения были в нормальном состоянии и использовались арендаторами, что приносило доход району. Никакой реконструкции в этих помещениях проведено не было. После иска прокурора суд обязал Дмитрия Дзеппу вернуть более 805 миллионов рублей.

В конце ноября 2024 года Дмитрия Дзеппу доставили в полицию и возбудили уголовное дело из-за мошенничества при строительстве. Его обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, в конце 90-х Дзеппа вместе с группой лиц решил похитить из городской казны ряд земельных участков и объектов недвижимости.

