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Бывший замглавы Нижнего Новгорода вернул 805 млн рублей по решению суда

17:20, 11.06.2025

Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Дзеппа вернул более 805 млн рублей, которые он получил незаконно при реализации имущества. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

С октября 2002 года по июль 2005 года Дмитрий Дзеппа разработал и использовал схему преднамеренного банкротства подконтрольных ему предприятий для извлечения прибыли. Он продавал объекты недвижимости через своих знакомых и присваивал помещения, находившиеся в муниципальной собственности, минуя процедуру приватизации.

При этом помещения были в нормальном состоянии и использовались арендаторами, что приносило доход району. Никакой реконструкции в этих помещениях проведено не было. После иска прокурора суд обязал Дмитрия Дзеппу вернуть более 805 миллионов рублей.

В конце ноября 2024 года Дмитрия Дзеппу доставили в полицию и возбудили уголовное дело из-за мошенничества при строительстве. Его обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, в конце 90-х Дзеппа вместе с группой лиц решил похитить из городской казны ряд земельных участков и объектов недвижимости.

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Происшествия

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