«Натура Сиберика» пытается зарегистрировать бренд «Лабубу» в России

Компания «Натура Сиберика» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Лабубу» на русском и английском языках. Если заявка будет одобрена, под этим брендом можно будет производить и продавать уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие товары.

По мнению генерального директора «Онлайн Патента» Алины Акиншиной, шансы на успешную регистрацию бренда «Натура Сиберики» без разрешения китайского ретейлера Pop Mart, эксклюзивного дистрибьютора игрушек «Лабубу», крайне низки. Она считает, что есть риск введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Популярность игрушек «Лабубу» стремительно растет в России. В мае россияне потратили на них около семи миллионов рублей. За 20 дней мая было продано почти 8 тысяч игрушек, что свидетельствует о росте продаж на 8 000% по сравнению с мартом.

