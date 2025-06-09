В России потребовали обновить дорожные камеры из-за «несправедливости»

Фото: Максим Платонов

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с требованием модернизировать систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в России. Около 30% действующих комплексов признаны устаревшими и неэффективными. Половина из них эксплуатируется 5-7 лет, а другая — более 7 лет, пишет РБК.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, старые камеры не способны фиксировать такие нарушения, как использование телефона за рулем или непристегнутые ремни безопасности. Их возможности ограничиваются в основном фиксацией превышения скорости и нарушений разметки. Это приводит к неравенству перед законом и недовольству водителей, а также к росту аварийности из-за безнаказанности нарушителей.

предоставлено пресс-службой ГБУ

НАС указывает, что существующее состояние системы фотовидеофиксации препятствует выполнению плана Минфина по восьмикратному увеличению сборов штрафов за нарушения ПДД — с 6,4 млрд до 52,8 млрд рублей.

В своем письме НАС предлагает ряд мер:

провести федеральный аудит всех комплексов фотовидеофиксации, выявив оборудование старше шести лет;

запретить заключение новых контрактов на использование устаревшего оборудования;

стимулировать списание неиспользуемых и вышедших из эксплуатации комплексов;

обязать списание устаревшего оборудования после окончания действующих контрактов и заключение новых контрактов только на современное оборудование, с использованием концессионных моделей для снижения нагрузки на региональные бюджеты.

Сумма штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами фотовидеофиксации по всей России в 2024 году, превысила 149 млрд рублей, что на 8,3 млн рублей больше, чем годом ранее.



Рената Валеева