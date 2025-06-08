В Казани водитель каршеринга влетел в столб, уходя от полиции

В Казани на проспекте Амирхана произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. По данным корреспондента, 36-летний водитель пытался скрыться от полиции и не справился с управлением.

Автомобиль врезался в столб городского освещения. Водителя с признаками наркотического опьянения доставили в больницу.

Теперь мужчине грозят судебные разбирательства. Ему могут назначить лишение прав, штрафы, а также потребовать возмещения убытков каршеринговой компании и компенсации ущерба.



