Nissan подал заявки на регистрацию товарных знаков в России
Японский автопроизводитель Nissan Motor подал заявки на регистрацию своих товарных знаков в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Заявки охватывают различные варианты написания и дизайна товарного знака Nissan, включая логотипы. Помимо основного бренда, Nissan также планирует зарегистрировать свои суббренды: Infiniti, Nismo и Datsun.
Ранее японский автопроизводитель Mazda возобновил официальные продажи автомобилей в России с заводской гарантией.
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