Уголовное дело о разжигании ненависти возбудили в отношении блогера Арега Щепихина

Уголовное дело о разжигании ненависти возбудили в отношении блогера Арега Щепихина. Об этом сообщает источник «РЕН ТВ».

Щепихина обвиняют по статье 282 Уголовного кодекса России, которая касается возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. В настоящее время его допрашивают следователи, и вскоре суд должен определить меру пресечения.

По информации источника, против блогера также расследуется дело по другой статье Уголовного кодекса.

Инцидент произошел 3 июня на Ярославском вокзале, где несколько неизвестных людей задержали Щепихина и увезли в черном Mercedes с мигалками. Власти Чечни подтвердили, что это была операция правоохранительных органов, связанная с проверкой его высказываний в социальных сетях, которые, по их мнению, оскорбляют религию и призывают к насилию.

После этого инцидента было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. Известно, что в связи с этим задержаны шесть человек.

Анастасия Фартыгина