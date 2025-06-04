Минзем Татарстана продает лодку МЧС, внедорожник после ДТП и авто «Татмедиа»

Самый бюджетный лот — внедорожник после ДТП со следами крови — обойдется в чуть меньше полумиллиона рублей

Фото: Максим Платонов

Минземимущества Татарстана опубликовало несколько предложений о покупке транспортных средств, которые ранее числились на балансе региона. Судя по документам, в ближайшее время ведомство планирует продать их.

Сразу два лота выставили на продажу от государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС МЧС РФ по РТ). Речь идет о спасательной (патрульной) лодке Tohatsu за 637,6 тыс. рублей и 12-летнем Ford Mondeo за 539,8 тыс. рублей.

Hyundai i40 2014 года выпуска примерно за 710 тыс. рублей продает АО «Татмедиа». Среди минусов — повреждения покрытия кузова, салон, требующий обновления, стуки, шумы и необходимость замены АКБ. Остальные части авто — «в удовлетворительном состоянии».

За 19-летнюю Toyota RAV4, на которой, предположительно, ездило руководство ДОСААФ РТ, планируют выручить 804,6 тыс. рублей.

12-летний Ford Explorer можно будет приобрести за 1,1 млн рублей. В приложенной документации написано, что автомобиль передали из Средне-Волжского Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Меньше чем за полмиллиона (484 тыс. рублей) можно стать обладателем другого Ford Explorer. Столь невысокая стоимость для машины подобного класса обусловлена тем, что авто попало в серьезное ДТП, а в салоне сохранились следы крови. Отметим, что этот же автомобиль уже пытались продать в октябре 2024 года, однако из-за отсутствия интереса аукцион признали несостоявшимся. До этого тот же автомобиль с номерами А334ВС 716RUS выставляли в 2022 году за 568 тыс. рублей. Информации о том, кто передвигался на авто и попал в ДТП, в открытых источниках нет.

Дмитрий Зайцев