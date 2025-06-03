Инфекционные заболевания обошлись российской экономике в 1 трлн рублей в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Экономический ущерб от 30 инфекционных заболеваний в России в 2024 году превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут «Ведомости».

Несмотря на то, что точные цифры по каждой инфекции не были озвучены, Попова отметила, что наибольшие экономические потери связаны с ОРВИ, COVID-19, гриппом и ветряной оспой.

Ущерб включает в себя как прямые медицинские расходы (лечение, госпитализация, лекарства), так и непрямые потери экономики, связанные с временной нетрудоспособностью граждан, снижением производительности труда и другими факторами.

Для сравнения, в 2020 году Роспотребнадзор сообщал, что экономический ущерб от COVID-19 составил почти 1 трлн рублей, что в 1,4 раза превышало суммарный ущерб от всех остальных инфекционных заболеваний в тот год.

В Татарстане официально завершился сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).



Рената Валеева