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В России представили новый сервис онлайн-бронирования машин для такси

18:29, 02.06.2025

Пока эта услуга доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга

В России представили новый сервис онлайн-бронирования машин для такси
Фото: Максим Платонов

Платформа «Авито» представила сервис, позволяющий водителям бронировать онлайн автомобили для работы в такси непосредственно от таксопарков. Пока эта услуга доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, однако уже показывает значительный интерес среди клиентов. Создатели сервиса планируют запускать его и в других городах страны.

Водители теперь могут подобрать подходящее транспортное средство для работы онлайн. Таксопарки автоматически получают заявки от тех водителей, кто соответствует требованиям и предоставил необходимую информацию. Благодаря этому значительно уменьшается нагрузка на менеджеров, позволяя им сосредоточиться на качественных кандидатах.

Подключиться к данной услуге могут только те таксопарки, у кого установлена ERP-система. Для удобства водителей объявления с доступной функцией онлайн-бронирования снабжены специальной отметкой «Онлайн-бронирование» в соответствующем разделе сайта.

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