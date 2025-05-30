В Казани открыли новый мост в Отарах — выход на Большое Казанское кольцо

В Приволжском районе Казани открыли 29-метровый мост в поселке Отары, который стал дополнительным выходом на Большое Казанское кольцо. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Новый мост соединяет улицы Техническую и Поперечно-Отарскую. По словам представителей мэрии, он не только напрямую связывает ключевые улицы поселка, сокращая время в пути для местных жителей и работников промзоны, но и служит дополнительным выходом на одну из главных городских магистралей — Большое Казанское кольцо.

Строительство моста началось весной 2023 года. Его протяженность составляет 29 метров, а общая ширина — более 14 метров. Проезжая часть рассчитана на две полосы движения (в обе стороны) шириной 9 метров. Для безопасности пешеходов по обеим сторонам моста оборудованы тротуары шириной 2 метра.

В ходе строительства были использованы сборно-монолитные конструкции, выполнено устройство дорожной одежды, установлены перильные и барьерные ограждения, а также элементы безопасности дорожного движения.

Рената Валеева