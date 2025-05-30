Госдума рассмотрит законопроект о кратном увеличении штрафов за шумный выхлоп
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов за эксплуатацию транспортных средств, чей выхлоп не соответствует установленным нормам по уровню шума и содержания загрязняющих веществ. Документ опубликован в четверг на сайте нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, в случае его принятия, действующие штрафы за нарушение экологических требований к выхлопу вырастут в сорок раз. Сейчас за «грязный» или шумный выхлоп водителям грозит штраф в размере 500 рублей, а должностным лицам за допуск таких транспортных средств к эксплуатации — от 500 до 1000 рублей.
Предлагаемые изменения предусматривают увеличение штрафов до 20 тысяч рублей для водителей и от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц.
Авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту подчеркивают, что действующие штрафы не оказывают должного влияния на нарушителей и не способствуют улучшению экологической обстановки.
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