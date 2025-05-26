Мишустин поручил обеспечить спутниковый интернет по всей России за два года

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что общедоступный спутниковый интернет должен появиться по всей России уже в ближайшие два года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, не везде можно проложить волоконно-оптические линии, поэтому важно развивать орбитальную группировку спутников для доступа к быстрому и недорогому интернету даже в самых отдаленных регионах.

— Это ключевое направление. И надо сделать все, чтобы спутниковый интернет стал доступен по всей стране уже через два года, — подчеркнул Мишустин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Для этого правительство выделило до 107 млрд рублей на массовый выпуск космических аппаратов и обновление геостационарной группировки, которая обеспечивает связь и телевизионный сигнал для крупных объектов.

Он также подчеркнул успехи в развитии российских технологий связи: за два года выделено 8 млрд рублей на инновации, благодаря чему создана отечественная базовая станция с поддержкой современных стандартов. Премьер призвал ускорить ее массовое производство и расширить применение российского оборудования для беспроводных сетей и приема спутникового телевидения.

Напомним, что в России разработают концепцию «цифрового неба» для беспилотников и космических технологий.



Анастасия Фартыгина