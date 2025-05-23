Школьницу в Екатеринбурге не пустили на ЕГЭ с иконой

. Фото: Максим Платонов

В Екатеринбурге школьницу не пропустили на ЕГЭ из-за иконы, которую она принесла с собой. В пресс-службе городской администрации сообщили, что икона не входит в перечень допустимых предметов на экзамене, пишет ТАСС.

— Федеральные требования к проведению ЕГЭ четко определяют, какие вещи можно приносить на экзамен. Иконы в этом списке нет, поэтому организаторы действовали в соответствии с законодательством, — уточнили в администрации.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала абсурдным требование оставить икону перед входом в экзаменационный кабинет.

Анастасия Фартыгина