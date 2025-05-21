В Набережных Челнах начали проектирование аква-термального комплекса

. Фото: Предоставлено пресс-службой мэрии Набережных Челнов

В ТОР «Набережные Челны» стартовало проектирование аква-термального оздоровительного комплекса в микрорайоне «Притяжение». Об этом сообщает пресс-служба города.

Это стало возможным после расширения перечня видов экономической деятельности, допущенных для резидентов ТОР.

Кроме того, совокупная выручка резидентов ТОР за первый квартал 2025 года составила 25 млрд рублей. Всего в ТОР зарегистрировано 50 компаний, 80% из которых представляют малый и средний бизнес.

Напомним, что на Куйбышевском водохранилище в районе Кировской дамбы будет создан искусственный земельный участок для возведения акватермального комплекса. Для определения его границ Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана подготовит проекты планировки и межевания территории.

Матвей Гавриков