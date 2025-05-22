Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +22 градусов

В отдельных районах гроза и град

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6–11 м/с, местами порывами 15–20 м/с, днем локально до 23 м/с. Утром температура составит порядка +11 градусов и выше. Днем ожидается от +17 до +22 градусов.

Галия Гарифуллина