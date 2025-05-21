В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали два пожара
За минувшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Помимо тушения возгораний, пожарные совершили шесть выездов по ложным вызовам и три раза выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 9 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не произошло.
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