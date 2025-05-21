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В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали два пожара

12:56, 21.05.2025
В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали два пожара
. Фото: Артем Гафаров

За минувшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили шесть выездов по ложным вызовам и три раза выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 9 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не произошло.

Анастасия Фартыгина

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