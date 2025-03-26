Путин поддержал идею создания школьного кружка по танкомодельному спорту

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу школьника из Коми Никиты Камынина о создании в школах кружков по танкомодельному спорту. Об этом пишет РИА «Новости».

Предложение было озвучено на заседании наблюдательного совета «Движения первых» в национальном центре «Россия». Никита Камынин, командир отряда «Хранители истории», выразил желание выиграть грант для организации такого кружка в своей школе.

— Что касается создания кружка в школе через победу на конкурсе — это хорошая идея. Но давай договоримся, мы поможем тебе. Не с грантом, а просто с кружком. Я знаю, как это сделать. Тем более что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов у нас на связи, слышит, он точно подключится и поможет. Если он почему-то этого не сделает, то я обещаю, что это сделаю я сам, но я думаю, что Сергей Сергеевич справится, для него это несложная задача, — сказал глава государства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Председатель «Движения первых» Артур Орлов также выразил готовность помочь в реализации этой идеи.

Ранее Путин предложил создать при администрации главы государства рабочую группу, которая будет заниматься вопросами развития системы воспитания.

Рената Валеева