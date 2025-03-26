Половина россиян уверены, что книги помогают бороться с одиночеством

Чаще всего одиночество испытывают представители самого молодого поколения

Фото: Мария Зверева

Литературная платформа «Литнет» и приложение для знакомств Mamba провели исследование среди россиян старше 18 лет и выяснили, как часто они испытывают одиночество, что помогает им справляться с ним и как к нему относятся. В опросе приняли участие 4 тыс. человек из разных регионов страны.

Чаще всего одиночество испытывают представители самого молодого поколения. Каждый день чувствуют себя одинокими 43% зумеров. Несколько раз в неделю одиночество ощущают 18%, несколько раз в месяц — 15%. Лишь 8% респондентов из этого поколения заявили, что никогда не чувствуют себя одинокими. У миллениалов этот показатель выше — 10%. Ежедневно ощущают одиночество 40% бумеров, несколько раз в неделю — 15%, несколько раз в месяц — 11%. Самыми устойчивыми к одиночеству оказались представители старшего поколения. Среди них 29% чувствуют его ежедневно, 13% — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц. Никогда не испытывают одиночества 18% опрошенных бумеров.

Половина респондентов уверены, что книги помогают справляться с одиночеством. Такой ответ дали 66% бумеров, 60% иксов, 59% миллениалов и 60% зумеров. Фильмы и сериалы помогают 39% зумеров, 38% миллениалов, 33% иксов и 30% бумеров. Около 20% респондентов предпочитают ничего не делать и просто проводить время в одиночестве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогулки на свежем воздухе чаще всего выбирают представители старшего поколения. Так отвечают 24% бумеров, 21% миллениалов, 19% иксов и 13% зумеров. Молодежь, напротив, чаще усиливает чувство одиночества, включая грустную музыку или фильмы. Так делают 18% зумеров, 7% миллениалов, 5% иксов и 3% бумеров.

Чем старше человек, тем реже он боится оставаться наедине с собой. Среди представителей поколения икс 71% заявили, что не испытывают страха перед одиночеством. У беби-бумеров этот показатель — 68%, у миллениалов — 63%, у зумеров — 48%.

Исследование также показало, что старшее поколение чаще использует интернет-знакомства, чтобы справиться с одиночеством. Так делают 24% бумеров, 21% иксов, 20% миллениалов и только 14% зумеров. Это может быть связано с тем, что молодые люди чаще находят общение в социальных сетях и мессенджерах.

По данным опроса, отношение к одиночеству у разных поколений различается. К примеру, 78% зумеров считают, что одиночество может приносить пользу. Среди миллениалов так думают 70%, среди иксов — 66%, среди бумеров — 65%. Однако большинство представителей старшего поколения предпочли бы никогда не испытывать одиночество. Так ответили 67% бумеров, 65% иксов, 61% миллениалов и 54% зумеров.

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Екатерина Петрова