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Книгоиздание могут передать Минкульту

11:23, 26.03.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Министр культуры Ольга Любимова и вице-премьер Татьяна Голикова поддержали эту инициативу

Книгоиздание могут передать Минкульту
Фото: Динар Фатыхов

В России рассматривают возможность передачи книгоиздательского дела под контроль Министерства культуры. Вопрос обсудили на заседании Совета по культуре с участием президента РФ Владимира Путина в формате видеоконференции. Министр культуры Ольга Любимова и вице-премьер Татьяна Голикова поддержали эту инициативу.

После реорганизации Роспечати издательское дело передали Министерству цифрового развития. Теперь в правительстве обсуждают его возможный перевод в ведение Минкульта. Голикова заявила, что поручение президента проработают и представят итоговый доклад. Она отметила, что литература — это часть культуры, а у Минцифры могут быть собственные планы на этот сектор.

Президент поручил своему помощнику Владимиру Мединскому собрать все предложения, высказанные на заседании, и подготовить документы для подписания.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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