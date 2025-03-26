Книгоиздание могут передать Минкульту

Министр культуры Ольга Любимова и вице-премьер Татьяна Голикова поддержали эту инициативу

Фото: Динар Фатыхов

В России рассматривают возможность передачи книгоиздательского дела под контроль Министерства культуры. Вопрос обсудили на заседании Совета по культуре с участием президента РФ Владимира Путина в формате видеоконференции. Министр культуры Ольга Любимова и вице-премьер Татьяна Голикова поддержали эту инициативу.

После реорганизации Роспечати издательское дело передали Министерству цифрового развития. Теперь в правительстве обсуждают его возможный перевод в ведение Минкульта. Голикова заявила, что поручение президента проработают и представят итоговый доклад. Она отметила, что литература — это часть культуры, а у Минцифры могут быть собственные планы на этот сектор.

Президент поручил своему помощнику Владимиру Мединскому собрать все предложения, высказанные на заседании, и подготовить документы для подписания.

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Екатерина Петрова