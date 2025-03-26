В Казани установлен новый температурный рекорд
В Казани 25 марта был установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
По данным метеостанции, максимальная температура воздуха достигла +10,4 градуса, а по информации авиационной метеостанции Казань-Сокол — +10,8.
Предыдущий рекорд, зафиксированный в 2023 году, составлял +10,2 градуса на той же станции.
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