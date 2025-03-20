Путин поддержал губернатора Костромской области в стремлении переизбраться

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин одобрил намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на новый срок. Ситников обсудил с Путиным текущую ситуацию в регионе и попросил о поддержке для участия в предстоящих выборах.

— Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Вы сами сказали, где нужно что-то доработать. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат, — подчеркнул Путин.

Губернатор выразил благодарность за поддержку и подчеркнул важность дальнейшей работы для развития области.

Накануне президент России также встретился с экс-премьером Запорожской области Ириной Гехт и предложил ей занять пост главы Ненецкого автономного округа.

Анастасия Фартыгина