Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые прекратила работу в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Ледовая переправа через Волгу, соединяющая Зеленодольск и Нижние Вязовые, завершила свою работу в Татарстане сегодня. Как сообщается в официальном телеграм-канале переправы, закрытие было запланировано на 23.00 10 марта, однако, по информации ГУ МЧС России по республике, работа переправы была прекращена в 7.00 утра.

В этом сезоне переправа функционировала 1,5 месяца, с 23 января. В конце января ее работа приостанавливалась на неделю из-за оттепели. До этого переправа была открыта всего четыре дня. В прошлом году ледовая переправа работала до 24 марта.

Также вчера прекратила работу ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон. В середине февраля в Мамадышском районе из-за экономической нерентабельности была закрыта ледовая переправа через реку Каму по маршруту село Соколка — поселок Новый Закамский.

Рената Валеева