Уровень тревожности россиян снизился на фоне улучшения международных отношений

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С начала 2025 года уровень тревожности среди россиян постепенно уменьшается. По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с 26 января по 2 марта этот показатель снизился с 44 до 36%. Это самый низкий уровень беспокойства за последние восемь месяцев. Спокойствие граждан достигло 57%, что также является максимальным показателем с лета 2024 года. Об этом сообщили в «Ведомостях».

Аналитики связывают снижение тревожности не только с отсутствием резких негативных событий, но и с улучшением международных отношений. Ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман уточнил, что позитивный информационный фон вокруг конфликта на Украине также мог способствовать этому.

На неделе, когда проводился опрос, темой номер один для россиян стали контакты между Россией и США, которые интересовали 18% респондентов. Спецоперация на Украине отошла на второй план с 14% интереса. Это изменение в информационной повестке говорит о снижении напряженности в обществе.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил, что наблюдается общее восстановление общественного настроения после двух значительных спадов в 2024 году. Если текущая международная ситуация останется стабильной, можно ожидать дальнейшего снижения тревожности среди граждан.