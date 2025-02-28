В России запустят рейтинг автошкол для оценки качества обучения

Фото: Дмитрий Резнов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который создаст систему оценки качества автошкол в России. Теперь пользователи смогут получить информацию о выбранном учебном заведении и оставить свои отзывы о процессе обучения.

Согласно законопроекту, который актуализирует закон «О безопасности дорожного движения», МВД России будет составлять перечень критериев и показателей для оценки эффективности работы автошкол. Ранее госорганы определяли только общие программы обучения водителей.



Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что при формировании рейтинга будут учитывать результаты экзаменов, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники автошкол. Это поможет россиянам лучше ориентироваться в выборе учебного заведения.

Также депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Антон Ткачев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить гражданам сдавать экзамены на получение водительских прав экстерном после 30 часов практических занятий. Также он предлагает разрешить сдавать теоретическую часть экзамена без обязательного посещения автошколы.



Анастасия Фартыгина