Повторная встреча представителей России и США пройдет в течение двух недель
Представители России и США повторно проведут встречу в течение ближайших двух недель. Новые переговоры двух стран анонсировал заместитель главы МИД Сергей Рябков.
По его словам, с американской стороны достигнута принципиальная договоренность о повторной встрече.
— Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель, — цитирует Рябкова РИА Новости.
Местом проведения повторных переговоров России и США станет третья страна. Переговоры по переговорной площадке уже ведутся.
Первые за долгое время переговоры состоялись в Саудовской Аравии. Во встрече приняли участие Сергей Лавров, Марко Рубио и другие высокопоставленные представители обеих стран.
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