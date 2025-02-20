Суд взыскал 250 тыс. рублей с мошенника в пользу пенсионерки из Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В Высокогорском районе Татарстана суд постановил взыскать 250 тыс. рублей с мошенника, который обманул пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В январе 2024 года женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Ей сообщили, что на ее имя оформлен кредит, и для защиты своих средств ей нужно взять займ и перевести деньги на «безопасный счет». Доверившись злоумышленникам, пенсионерка выполнила их указания.

После расследования следователи выяснили, кому принадлежит банковский счет, на который были переведены деньги. Прокуратура подала иск в суд, требуя вернуть пенсионерке похищенные средства. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, но решение пока не вступило в законную силу.