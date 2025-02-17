Татарстан попал в число лидеров по заготовке семян для восстановления лесов России

Фото: Олег Тихонов

В 2025 году в России запланированы масштабные работы по лесовосстановлению на площади более 1,3 млн гектаров, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на Рослесхоз. В этом году Татарстан входит в число лидеров по заготовке семян лесных деревьев.

— В этом году лесовосстановительные работы планируется провести на площади свыше 1,3 млн га. Напомню, что уже четыре года подряд площадь лесовосстановления превышает площади вырубленных и погибших насаждений, — рассказал замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Он также подчеркнул важность разработки комплексных планов по восстановлению лесов с учетом специфики каждого региона.

Основные работы по восстановлению лесов будут проводиться в Якутии, Красноярском крае, Иркутской и Архангельской областях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время регионы, в том числе и Татарстан, активно заготавливают семена мелкохвойных пород. В 2025 году планируется собрать около 206,6 тонны семян, из которых 6,1 тонны будут с улучшенными наследственными свойствами. Татарстан вошел в тройку лидеров по объемам заготовки семян наряду с Воронежской областью и Красноярским краем.

Кроме того, агротехнический уход за лесными культурами планируется провести на площади 793 тыс. га, преимущественно в Башкирии, Иркутской, Костромской, Тверской и Нижегородской областях.

Рената Валеева