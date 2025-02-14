Представителей России не будет на Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Динар Фатыхов

Россия не будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует сегодня. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет «Интерфакс».

— Представителей МИД России, как и других официальных структур и органов, на конференции не будет, — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что Москва не получала приглашений на это мероприятие и в предыдущие годы после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящих контактах между представителями России и США, которые состоятся 14 февраля в Мюнхене в рамках конференции по безопасности.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг займет пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности после 61-й конференции, которая пройдет в феврале 2025 года.



Рената Валеева