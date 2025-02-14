Представителей России не будет на Мюнхенской конференции по безопасности
Россия не будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует сегодня. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет «Интерфакс».
— Представителей МИД России, как и других официальных структур и органов, на конференции не будет, — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что Москва не получала приглашений на это мероприятие и в предыдущие годы после начала специальной военной операции на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящих контактах между представителями России и США, которые состоятся 14 февраля в Мюнхене в рамках конференции по безопасности.
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг займет пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности после 61-й конференции, которая пройдет в феврале 2025 года.
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