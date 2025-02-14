Гимнаст из Татарстана завоевал серебро на чемпионате России по художественной гимнастике

Фото: Динар Фатыхов

На чемпионате России по художественной гимнастике в Москве татарстанец Тимур Гизатулин завоевал серебряную медаль в упражнении со скакалкой. Об этом сообщили в РИА «Спорт».

В этом виде программы победил красноярец Ариф Багаутдинов с результатом 24,9 балла, в то время как Гизатулин набрал 24,2 балла. Третье место занял москвич Артур Муринов (23,35).

Гизатулин также показал высокие результаты в других упражнениях. Он стал бронзовым призером в дисциплине с булавами, уступив только Багаутдинову (23,9 балла) и красноярцу Кириллу Аболенцеву (23,75).

Также Данил Цветков, представляющий Татарстан, завоевал золото и бронзу. Цветков стал чемпионом в упражнении с гимнастической палкой, показав результат 25,8 балла.



Накануне Ольга Найдякина, представляющая Татарстан, стала третьей на международном Кубке чемпионов по сноуборду (PSL), который прошел на территории спорткомплекса «Воробьевы горы» в Москве.



Анастасия Фартыгина