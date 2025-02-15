На прием Минниханова в честь Международного женского дня направят 5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов проведет торжественный прием, приуроченный к празднованию Международного женского дня. На организацию мероприятия выделят 5 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок опубликовал Минтруд республики.

Кто станет гостями мероприятия и сколько их будет, в документе не уточняется. Однако известно, что исполнитель обязуется предоставить тысячу цветочных букетов для участников.



Также планируется изготовить 150 фирменных пригласительных. На вкладыше на русском и татарском языках должны располагаться слова «Раис Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич приглашает Вас на торжественный прием по случаю празднования Международного женского дня», а также дата, время и место проведения мероприятия.

Кроме того, исполнителю предстоит организовать перевозку гостей — необходимо обеспечить мероприятие четырьмя автобусами с не менее чем 50 посадочными местами.

В программе предусмотрено питание для участников: завтрак на 700 порций из шести блюд и обед на 1 000 порций, состоящий из горячего и закусок. Для приглашенных гостей отдельное меню. Оно рассчитано на 17 персон.

Дата и место приема в документе не заявлены.

Елизавета Пуншева