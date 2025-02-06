В Казани закрыли цех по производству полуфабрикатов из-за многочисленных нарушений
Суд удовлетворил требования прокуратуры Московского района Казани и запретил деятельность цеха по производству полуфабрикатов из птицы, расположенного на улице Восстания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Решение о закрытии было принято на основании результатов проверки производственных и складских помещений, выявившей многочисленные нарушения. В частности, установлено:
- 17 нарушений обязательных требований пожарной безопасности;
- 13 нарушений санитарных норм;
- семь нарушений ветеринарного законодательства.
Кроме того, на момент проверки в цеху находилось мясо птицы с истекшим сроком годности. В отобранных пробах мяса птицы также был обнаружен возбудитель листериоза.
Напомним, в Казани суд приостановил деятельность бара-ресторана Doski на 90 суток из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства.
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