В Казани закрыли цех по производству полуфабрикатов из-за многочисленных нарушений

Фото: Динар Фатыхов

Суд удовлетворил требования прокуратуры Московского района Казани и запретил деятельность цеха по производству полуфабрикатов из птицы, расположенного на улице Восстания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Решение о закрытии было принято на основании результатов проверки производственных и складских помещений, выявившей многочисленные нарушения. В частности, установлено:

17 нарушений обязательных требований пожарной безопасности;

13 нарушений санитарных норм;

семь нарушений ветеринарного законодательства.

Кроме того, на момент проверки в цеху находилось мясо птицы с истекшим сроком годности. В отобранных пробах мяса птицы также был обнаружен возбудитель листериоза.

Напомним, в Казани суд приостановил деятельность бара-ресторана Doski на 90 суток из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства.

Рената Валеева