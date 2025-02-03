Джимми Картер посмертно получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшая аудиокнига»

Бывший президент США Джимми Картер стал обладателем четвертой премии «Грэмми» в номинации «Лучшая аудиокнига» и установил рекорд в своей категории

Бывший президент США Джимми Картер стал обладателем четвертой премии «Грэмми» в номинации «Лучшая аудиокнига». Почетную награду он получил посмертно на 67-й церемонии вручения. Его работа Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration была удостоена премии спустя чуть больше месяца после его ухода из жизни 29 декабря 2024 года.

Альбом, выпущенный в августе прошлого года, представляет собой сборник из десяти треков, в которых Картер делится своими воспоминаниями, размышлениями и записями воскресных проповедей. Этот сборник был создан в честь его столетия, которое бывший президент отметил 1 октября 2024 года. На церемонии награду за него принял внук Джейсон Картер. Он сказал, что этот проект стал важным не только для семьи, но и для всего мира, поскольку сохранил голос и мысли его деда. Он подчеркнул, что за последние недели после смерти Картера семья ощутила огромную поддержку и любовь со стороны людей по всему миру.

В создании аудиокниги участвовали многие известные музыканты, в том числе Джон Батист, ЛиЭнн Раймс и Дариус Ракер. Кроме того, ключевую роль в оформлении альбома сыграл Кабир Сехгал, который, по словам Джейсона, давно близок к их семье и стал инициатором этого проекта. Джейсон также выразил благодарность общине церкви Маранафа, где его дед преподавал в воскресной школе в течение 50 лет, а также сотрудникам Картеровского центра.

Конкуренция в номинации была крайне высокой: среди номинантов на награду оказались Барбра Стрейзанд с автобиографией «Меня зовут Барбра», Долли Партон с книгой «За швами: Моя жизнь в стразах», Джордж Клинтон с «...И твой зад последует за тобой», а также Гай Олдфилд, который спродюсировал «Все, что тебе нужно, — это любовь: The Beatles своими словами». Однако именно Картер стал лауреатом, что позволило ему установить исторический рекорд. Теперь он обошел Майю Анджелу по числу побед в этой номинации, ранее они оба имели по три награды.

До этого бывший президент побеждал в 2005, 2015 и 2018 годах с аудиоверсиями своих книг «Наши исчезающие ценности: моральный кризис Америки», «Полная жизнь: размышления в девяносто лет» и «Вера — путь для всех». В общей сложности за свою жизнь Картер был номинирован на премию «Грэмми» 13 раз.

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Екатерина Петрова