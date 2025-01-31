«Иски банка — удовлетворить»: в Казани за театральные аферы в банке «Зенит» на 30 млн осудили семерых
Приговор по делу о серии афер с переодеванием и ущербом в 31 млн рублей вынес сегодня Вахитовский суд Казани. Бывшая завкассой отделения банка «Зенит» Венера Зайнуллина наказана сроком в 6 лет колонии общего режима, передает с места журналист «Реального времени».
Главную фигурантку частично освободили от наказания
Зайнуллину обвиняли в растрате, использовании банковской тайны в интересах преступной группы, подделке документов, двух мошенничествах в особо крупном размере и неудачной попытке такого же хищения. При этом часть эпизодов Венеры Зайнуллиной, включая подделку документов, суд признал доказанными, назначил наказание и освободил от него, применив срок давности.
Под стражу эту фигурантку взяли в зале суда.
По версии МВД и прокуратуры Татарстана, в 2018—2020 годах по липовым справкам об утере паспорта подставные клиенты снимали деньги со счетов миллионеров, зная, что те в банке практически не появляются. В Нижнекамске и Азнакаево за ВИП-клиентку выдали мать завкассой отделения банка, в Казани эту роль доверили похожему по типажу дворнику, и он вынес из банка 21 млн рублей за «гонорар» в 50 тысяч.
За свое участие в преступлении тот дворник Петр Терентьев сегодня был приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Изображавшие его водителей и охрану Ислам Шакиров, Аюб Темиров и Ильнар Мирзин получили сроки от 4 до 4,5 года колонии общего режима. Однако Темирова суд постановил освободить из-под стражи в связи с полным отбытием срока во время ареста.
Подруга главной фигурантки дела Наталья Салдаева наказана 4 годами лишения свободы, но суд предоставил ей отсрочку до достижения 10-летней дочкой 14-летнего возраста. Племянник Зайнуллиной Реналь Саттаров получил 4,5 года колонии общего режима.
Также суд под председательством Марины Шароновой сегодня удовлетворил гражданские иски потерпевшего банка. За минусом уже погашенных сумм постановил взыскать с Зайнуллиной единолично 2,6 млн рублей, солидарно с нее и Салдаевой — 6,7 млн рублей. Еще 21,6 млн рублей должны будут выплатить все соучастники аферы, начиная от дворника и заканчивая завкассой.
После оглашения приговора Венере Зайнуллиной стало плохо. В зал заседания вызвали скорую. По итогам осмотра, осужденную под конвоем решили сопроводить в больницу на обследование.
За что судили Зайнуллину и компанию
Эпизод 1. «Миллионерша» без паспорта и «племянница-мусульманка». По версии ГСУ МВД Татарстана, для совершения первого преступления выбрала дополнительное отделение банка в Нижнекамске. Сама светиться не стала — попросила коллегу из банка, посвятив ее в преступный план. И 28 августа 2018 года в нижнекамском отделении появились пожилая женщина вместе с племянницей в хиджабе, последняя попросила снять со счета реальной ВИП-клиентки ровно 7 млн рублей. Вместо паспорта хозяйки счета сотрудникам банка показали временное удостоверение из паспортного стола с красной печатью — такое выдают взамен утерянного паспорта, когда требуется время для восстановления документов. В этом случае «времянка» была поддельной, в ней были данные настоящей владелицы миллионов и фото матери Зайнуллиной. Но эту подмену в банке не заметили. Не узнала о ней и сама владелица миллионов. Но узнав о преступлении, потерпевший банк самостоятельно пополнил опустошенные мошенниками счета собственными средствами.
Эпизод 2. Бдительные кассиры Азнакаево не отдали 5 млн. Новые «гастроли» срежиссированной завкассой постановки «бабушка — племянница» закончились провалом. 15 мая 2019-го парочка «актрис» приехала в Азнакаево во время обеденного перерыва руководящего состава — ни директора офиса банка, ни представителя службы безопасности на месте не было. Зато была кассир с приличным опытом работы, которая просто побоялась брать на себя ответственность за выдачу 5 млн рублей по справке об утере паспорта. Попросила подождать начальство, но гастролеры уехали.
Эпизод 3. Увод 960 тысяч со счета сына миллионерши. Перебравшись на работу в Казань, по версии обвинения, завкассой Зайнуллина решила продолжить хищения — теперь со счетов сына-пенсионера той ВИП-клиентки. Знала, что и он не пользуется этим активом, который регулярно пополняется за счет дивидендов от акций одного из крупнейших предприятий Татарстана. У миллионера было два счета, обвиняемая начала с меньшего. Как полагают в МВД, в сентябре 2019-го она сообщила подчиненной, что лично отдаст деньги ВИП-клиенту, и потребовала выдать 960 тысяч рублей — все, что было на счету. Вкладчик ничего не заметил.
Эпизод 4. Как дворнику выдали в банке 21,8 млн рублей. Самым сложным и прибыльным для мошенников стал эпизод хищения 21,8 млн рублей со второго счета того же альметьевского ВИП-клиента. По версии следствия, местом преступления завкассой выбрала тот офис, которым руководила, но сама организацией аферы заниматься не стала — попросила племянника-челнинца Саттарова найти для этого в Казани знакомых. Тот подключил четырех казанцев, и те подыскали на роль вкладчика похожего пожилого мужчину, работавшего дворником. Последнему создали имидж солидного человека — отмыли, причесали, обрядили в купленную дорогую одежду, и 25 января 2020 года к офису банка подъехала дорогая машина.
«Шофер» открыл дверь перед пожилым мужчиной, тот прошел в банк, и по временному удостоверению личности получил 21,8 млн рублей. Потом признавался следователям — о масштабе аферы не подозревал и думал, как вообще живым оттуда уйти. Однако роль отыграл до конца — вынес миллионы и получил преступный гонорар в 50 тысяч рублей. Как позже выяснилось, завкассой накануне аферы предупредила коллег по офису о звонке ВИП-вкладчика, который будет в Казани проездом и намерен снять очень крупную сумму.
Эпизод 5. «Разгрузила» банкоматы на 1,5 млн рублей. Также главной фигурантке инкриминировали присвоение 1,5 млн рублей. По версии полиции, эти деньги ею похищались почти год — с июня 2021 года по апрель 2022-го. Она была ответственной за пополнение наличных в банкомате и просто недогружала одну-две крупные купюры перед пломбировкой.
Часть данных преступлений после задержания помогла вскрыть сама Зайнуллина.
Как искали криминальную труппу
Дело расследовалось с января 2020 года. Благообразный дедушка с временным удостоверением личности вызвал вопросы у кассира, и она запросила его личное дело в альметьевском филиале. Однако там в субботний день не нашлось тех, кто смог бы оперативно решить этот вопрос. В итоге кассир посчитала нужным удовлетворить требование ВИП-клиента. А в понедельник получила личное дело того самого вкладчика и обнаружила — деньги отдала не тому человеку!
Оперативники быстро получили записи с уличных камер и установили, на какой машине приезжал подставной миллионер и какой автомобиль сопровождал его иномарку. Номера на обеих машинах оказались поддельными. Тем не менее в результате трудоемкой работы с данными силовикам удалось задержать и того самого дворника, и трех его «охранников» — Мирзина, Шакирова и Темирова. Последние были заключены под стражу еще в марте 2022 года.
Вскоре силовики пришли и за племянником Реналем Саттаровым, а там пришел черед и тети. Причем главные фигуранты на допросах сетовали — приглашенные помощники из числа безработных казанцев забрали весь куш в 21,8 млн себе: после получения денег в банке оторвались от машины сопровождения и скрылись.
В ходе судебного процесса защитой также озвучивалась версия, что большую часть похищенного в январе 2020-го забрал с собой четвертый «охранник», он же предполагаемый организатор хищения с участием дворника. Сразу после преступления он вылетел в Турцию и в данный момент находится в розыске. Речь о Радисе Сабирове. уроженце Новошешминского района.
Из числа задержанных причастность к преступлениям частично признавали все обвиняемые, отрицая лишь действия в составе организованной группы. Кроме афер им вменяли подделку официальных документов — временных удостоверений личности, а также использование подложных госномеров.
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