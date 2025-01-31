«Иски банка — удовлетворить»: в Казани за театральные аферы в банке «Зенит» на 30 млн осудили семерых

Фото: Ирина Плотникова

Приговор по делу о серии афер с переодеванием и ущербом в 31 млн рублей вынес сегодня Вахитовский суд Казани. Бывшая завкассой отделения банка «Зенит» Венера Зайнуллина наказана сроком в 6 лет колонии общего режима, передает с места журналист «Реального времени».

Главную фигурантку частично освободили от наказания

Зайнуллину обвиняли в растрате, использовании банковской тайны в интересах преступной группы, подделке документов, двух мошенничествах в особо крупном размере и неудачной попытке такого же хищения. При этом часть эпизодов Венеры Зайнуллиной, включая подделку документов, суд признал доказанными, назначил наказание и освободил от него, применив срок давности.

Под стражу эту фигурантку взяли в зале суда.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии МВД и прокуратуры Татарстана, в 2018—2020 годах по липовым справкам об утере паспорта подставные клиенты снимали деньги со счетов миллионеров, зная, что те в банке практически не появляются. В Нижнекамске и Азнакаево за ВИП-клиентку выдали мать завкассой отделения банка, в Казани эту роль доверили похожему по типажу дворнику, и он вынес из банка 21 млн рублей за «гонорар» в 50 тысяч.

За свое участие в преступлении тот дворник Петр Терентьев сегодня был приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Изображавшие его водителей и охрану Ислам Шакиров, Аюб Темиров и Ильнар Мирзин получили сроки от 4 до 4,5 года колонии общего режима. Однако Темирова суд постановил освободить из-под стражи в связи с полным отбытием срока во время ареста.

Подруга главной фигурантки дела Наталья Салдаева наказана 4 годами лишения свободы, но суд предоставил ей отсрочку до достижения 10-летней дочкой 14-летнего возраста. Племянник Зайнуллиной Реналь Саттаров получил 4,5 года колонии общего режима.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также суд под председательством Марины Шароновой сегодня удовлетворил гражданские иски потерпевшего банка. За минусом уже погашенных сумм постановил взыскать с Зайнуллиной единолично 2,6 млн рублей, солидарно с нее и Салдаевой — 6,7 млн рублей. Еще 21,6 млн рублей должны будут выплатить все соучастники аферы, начиная от дворника и заканчивая завкассой.

После оглашения приговора Венере Зайнуллиной стало плохо. В зал заседания вызвали скорую. По итогам осмотра, осужденную под конвоем решили сопроводить в больницу на обследование.

За что судили Зайнуллину и компанию

Эпизод 1. «Миллионерша» без паспорта и «племянница-мусульманка». По версии ГСУ МВД Татарстана, для совершения первого преступления выбрала дополнительное отделение банка в Нижнекамске. Сама светиться не стала — попросила коллегу из банка, посвятив ее в преступный план. И 28 августа 2018 года в нижнекамском отделении появились пожилая женщина вместе с племянницей в хиджабе, последняя попросила снять со счета реальной ВИП-клиентки ровно 7 млн рублей. Вместо паспорта хозяйки счета сотрудникам банка показали временное удостоверение из паспортного стола с красной печатью — такое выдают взамен утерянного паспорта, когда требуется время для восстановления документов. В этом случае «времянка» была поддельной, в ней были данные настоящей владелицы миллионов и фото матери Зайнуллиной. Но эту подмену в банке не заметили. Не узнала о ней и сама владелица миллионов. Но узнав о преступлении, потерпевший банк самостоятельно пополнил опустошенные мошенниками счета собственными средствами.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Эпизод 2. Бдительные кассиры Азнакаево не отдали 5 млн. Новые «гастроли» срежиссированной завкассой постановки «бабушка — племянница» закончились провалом. 15 мая 2019-го парочка «актрис» приехала в Азнакаево во время обеденного перерыва руководящего состава — ни директора офиса банка, ни представителя службы безопасности на месте не было. Зато была кассир с приличным опытом работы, которая просто побоялась брать на себя ответственность за выдачу 5 млн рублей по справке об утере паспорта. Попросила подождать начальство, но гастролеры уехали.

Эпизод 3. Увод 960 тысяч со счета сына миллионерши. Перебравшись на работу в Казань, по версии обвинения, завкассой Зайнуллина решила продолжить хищения — теперь со счетов сына-пенсионера той ВИП-клиентки. Знала, что и он не пользуется этим активом, который регулярно пополняется за счет дивидендов от акций одного из крупнейших предприятий Татарстана. У миллионера было два счета, обвиняемая начала с меньшего. Как полагают в МВД, в сентябре 2019-го она сообщила подчиненной, что лично отдаст деньги ВИП-клиенту, и потребовала выдать 960 тысяч рублей — все, что было на счету. Вкладчик ничего не заметил.

Эпизод 4. Как дворнику выдали в банке 21,8 млн рублей. Самым сложным и прибыльным для мошенников стал эпизод хищения 21,8 млн рублей со второго счета того же альметьевского ВИП-клиента. По версии следствия, местом преступления завкассой выбрала тот офис, которым руководила, но сама организацией аферы заниматься не стала — попросила племянника-челнинца Саттарова найти для этого в Казани знакомых. Тот подключил четырех казанцев, и те подыскали на роль вкладчика похожего пожилого мужчину, работавшего дворником. Последнему создали имидж солидного человека — отмыли, причесали, обрядили в купленную дорогую одежду, и 25 января 2020 года к офису банка подъехала дорогая машина.

«Шофер» открыл дверь перед пожилым мужчиной, тот прошел в банк, и по временному удостоверению личности получил 21,8 млн рублей. Потом признавался следователям — о масштабе аферы не подозревал и думал, как вообще живым оттуда уйти. Однако роль отыграл до конца — вынес миллионы и получил преступный гонорар в 50 тысяч рублей. Как позже выяснилось, завкассой накануне аферы предупредила коллег по офису о звонке ВИП-вкладчика, который будет в Казани проездом и намерен снять очень крупную сумму.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Эпизод 5. «Разгрузила» банкоматы на 1,5 млн рублей. Также главной фигурантке инкриминировали присвоение 1,5 млн рублей. По версии полиции, эти деньги ею похищались почти год — с июня 2021 года по апрель 2022-го. Она была ответственной за пополнение наличных в банкомате и просто недогружала одну-две крупные купюры перед пломбировкой.

Часть данных преступлений после задержания помогла вскрыть сама Зайнуллина.

Как искали криминальную труппу

Дело расследовалось с января 2020 года. Благообразный дедушка с временным удостоверением личности вызвал вопросы у кассира, и она запросила его личное дело в альметьевском филиале. Однако там в субботний день не нашлось тех, кто смог бы оперативно решить этот вопрос. В итоге кассир посчитала нужным удовлетворить требование ВИП-клиента. А в понедельник получила личное дело того самого вкладчика и обнаружила — деньги отдала не тому человеку!

скрин видео МВД по РТ

Оперативники быстро получили записи с уличных камер и установили, на какой машине приезжал подставной миллионер и какой автомобиль сопровождал его иномарку. Номера на обеих машинах оказались поддельными. Тем не менее в результате трудоемкой работы с данными силовикам удалось задержать и того самого дворника, и трех его «охранников» — Мирзина, Шакирова и Темирова. Последние были заключены под стражу еще в марте 2022 года.

Вскоре силовики пришли и за племянником Реналем Саттаровым, а там пришел черед и тети. Причем главные фигуранты на допросах сетовали — приглашенные помощники из числа безработных казанцев забрали весь куш в 21,8 млн себе: после получения денег в банке оторвались от машины сопровождения и скрылись.

"Реальное время"

В ходе судебного процесса защитой также озвучивалась версия, что большую часть похищенного в январе 2020-го забрал с собой четвертый «охранник», он же предполагаемый организатор хищения с участием дворника. Сразу после преступления он вылетел в Турцию и в данный момент находится в розыске. Речь о Радисе Сабирове. уроженце Новошешминского района.

Из числа задержанных причастность к преступлениям частично признавали все обвиняемые, отрицая лишь действия в составе организованной группы. Кроме афер им вменяли подделку официальных документов — временных удостоверений личности, а также использование подложных госномеров.