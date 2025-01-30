Мастер асфальтобетонного завода предстанет перед судом после смерти рабочего в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Следком по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении мастера асфальтобетонного завода, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Как сообщили в пресс-службе, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года в Мензелинском районе во время ремонта автодороги. В результате поломки решетки негабарита грунтосмесительной установки ее сняли. По версии следствия, мастер, не приняв необходимых мер по обеспечению безопасности, покинул рабочее место, не остановив работы. Один из рабочих провалился в бункер установки и погиб, будучи засыпан грунтовой смесью.

Следствие установило вину мастера в произошедшем, квалифицировав его действия по статье, предусматривающей ответственность за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Рената Валеева