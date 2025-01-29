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Александра Тихонова назначили замполпреда в Приволжском федеральном округе

19:07, 29.01.2025
Александра Тихонова назначили замполпреда в Приволжском федеральном округе
Фото: взято с сайта времягероев.рф

Александр Тихонов, назначенный заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе, участник программы «Время героев». Эта программа, инициированная Владимиром Путиным и реализуемая Высшей школой госуправления Президентской академии, стала важным этапом в его профессиональной карьере.

Тихонов, который стал одним из 83 участников программы в мае прошлого года, высоко оценил ее значимость. Он заявил, что «Время героев» предоставляет уникальную возможность служить стране и работать на благо граждан.

Участники программы проходят строгий отбор и получают качественное образование, что позволяет им эффективно решать задачи на федеральном уровне и учитывать региональные особенности.

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