Вернулась в Казань инкогнито: по подозрению в обмане 50 клиентов задержана турагент Анжела Мусина

Фото: Максим Платонов

Сегодня Вахитовский райсуд Казани рассмотрел ходатайство следствия на арест турагента Анжелы Мусиной по делу об обмане полсотни клиентов. По данным источников «Реального времени», последние месяцы она скрывалась в Москве, вернулась инкогнито в Казань и была задержана оперативниками.

Заявления о мошенничестве посыпались в полицию еще весной-летом 2024 года, когда десятки жителей Татарстана так и не смогли отдохнуть за границей, хотя заранее выбрали и оплатили туры в Турцию и Арабские Эмираты. Директор и владелец казанской компании «Адриатика» Мусина работала с такими операторами, как Fun & Sun и Сoral Travel, однако деньги клиентов до них так и не дошли.

Часть потерпевших ранее уже пользовались услугами Мусиной и доверяли ей свои деньги — от 50 до 220 тысяч рублей.

Еще летом пострадавшие объединились и подсчитали — общий ущерб превышает 7 млн рублей. Источники «Реального времени» не исключают, что эта сумма может возрасти. При этом в суде при оглашении ходатайства следствия прозвучало, что обвинения Анжеле Мусиной пока предъявлены лишь по нескольким эпизодам с ущербом в 150 тысяч рублей.

Подозреваемую водворили под стражу до 28 марта, уточнили результат процесса в пресс-службе Вахитовского райсуда Казани.