Вернулась в Казань инкогнито: по подозрению в обмане 50 клиентов задержана турагент Анжела Мусина
Сегодня Вахитовский райсуд Казани рассмотрел ходатайство следствия на арест турагента Анжелы Мусиной по делу об обмане полсотни клиентов. По данным источников «Реального времени», последние месяцы она скрывалась в Москве, вернулась инкогнито в Казань и была задержана оперативниками.
Заявления о мошенничестве посыпались в полицию еще весной-летом 2024 года, когда десятки жителей Татарстана так и не смогли отдохнуть за границей, хотя заранее выбрали и оплатили туры в Турцию и Арабские Эмираты. Директор и владелец казанской компании «Адриатика» Мусина работала с такими операторами, как Fun & Sun и Сoral Travel, однако деньги клиентов до них так и не дошли.
Часть потерпевших ранее уже пользовались услугами Мусиной и доверяли ей свои деньги — от 50 до 220 тысяч рублей.
Еще летом пострадавшие объединились и подсчитали — общий ущерб превышает 7 млн рублей. Источники «Реального времени» не исключают, что эта сумма может возрасти. При этом в суде при оглашении ходатайства следствия прозвучало, что обвинения Анжеле Мусиной пока предъявлены лишь по нескольким эпизодам с ущербом в 150 тысяч рублей.
Подозреваемую водворили под стражу до 28 марта, уточнили результат процесса в пресс-службе Вахитовского райсуда Казани.
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