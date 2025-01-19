В Казани по улице Фучика частично ограничили движение после провала асфальта

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В Казани перед перекрестком улиц Юлиуса Фучика — Сафиуллина при движении от улицы Рихарда Зорге напротив дома 50 провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

В связи провалом асфальта движение на участке частично ограничено. Проезжую часть сузили.

В Госавтоинспекции попросили водителей минимизировать скоростной режим на участке. Также в ГАИ посоветовали объезжать провал с левой стороны, поскольку справа организованно движение общественного транспорта.

Два дня назад в Казани на остановке «Дубравная» произошел провал грунта между трамвайными путями.

Елизавета Пуншева